Vitaa annonce être enceinte de son troisième enfant

La chanteuse Vitaa vient de révéler le secret qu'elle cachait depuis de nombreuses semaines : elle attend son troisième enfant.

«Je termine avec le meilleur, le meilleur pour la fin. Je vous ai caché quelque chose depuis cette tournée. J'attends un petit bébé et voilà je l'ai pas encore dit...», a déclaré ce dimanche 19 décembre la chanteuse de 38 ans sur son compte Instagram. «Je suis très très heureuse de vous l'annoncer», a-t-elle ajouté visiblement très émue.

Déjà mère de deux petits garçons, Adam et Liham, Vitaa confie que sa nouvelle grossesse lui a réservé quelques «moments difficiles» lors de sa tournée avec Slimane Versus Tour. «J'attendais ça depuis tellement longtemps ! (...) Il y a eu des moments difficiles à cause de ça, ce sont les premiers mois où j'ai été un peu fatiguée», a-t-elle confié. Avant de poursuivre : «Mais je me suis moi-même surprise à être en pleine forme et à tenir la cadence donc voilà on a tenu bon et c'était une expérience merveilleuse».