Qui est l’acteur Lucien Laviscount, ou Alfie dans la saison 2 d’Emily in Paris ?

Immédiatement rentrée au top 10 des séries les plus regardées sur Netflix depuis sa sortie sur la plateforme en milieu de semaine, la saison 2 d’Emily in Paris promet du renouveau. Nouveau décor, nouveaux acteurs … dont un certain «Alfie», alias l’acteur Lucien Laviscount dans la vraie vie. Coup de cœur du personnage principal Emily Cooper - jouée par Lily Collins – Alfie donne vie à une intrigue amoureuse inédite. Permettant au passage à son interprète de connaître enfin la révélation aux yeux du grand public.

Avant la série Emily in Paris, Lucien Laviscount n’était pas novice dans le monde du show-business. Des spots publicitaires à la musique (sans oublier la télé-réalité), Laviscount s’est en quelque sorte essayé à tous les domaines en parallèle de sa carrière de comédien.

Une carrière en pointillés

Tout comme le personnage d’Emily Cooper, qui n’hésite pas à délaisser son Chicago natal pour accepter un poste de community manager à Paris, Lucien Laviscount ne tremble pas devant les opportunités.

C’est à ses 10 ans qu’il tourne pour la première fois dans une pub pour l’enseigne Marks & Spencer, spot qui lui vaudra d’être repéré par un agent. Les apparitions dans des séries TV s’enchaînent, jusqu’aux vrais rôles secondaires comme dans «Grange Hill» (2007), «Coronation Street» (2009), «Skins» (2013) et «Crackle» (en 2017). Entre les sitcoms, Laviscount fera même un détour dans la télé-réalité, en participant à la huitième saison de Celebrity Big Brother en 2011.

Âgé alors de 19 ans, le jeune homme se fait remarquer pour ses frasques et ses flirts, avant d’être éliminé aux portes de la demi-finale. Deux ans plus tard, il s’essaie à la musique en sortant un disque, sans suite.

Un virage en accéléré

Reste que pour la série Emily in Paris, il aura suffi d’une audition pour tout changer. Lucien Laviscount est recontacté et confirmé pour le rôle d’Alfie… moins d’une heure après son tout premier casting !

Une révélation pour le producteur star Darren Star (à qui l’on doit les séries à succès Sex & The City ou Melrose Place), et un rôle taillé sur mesure pour le britannique, désormais âgé de 29 ans, qui se décrit comme «brutalement honnête avec (ses) sentiments, tout comme (son) personnage». Lucien Laviscount pourrait – grâce à la superproduction Netflix – voir décoller sa carrière. Comme en préfigurent ses bientôt 300.000 abonnés Instagram.