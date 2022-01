Virginie Efira : sa tendre déclaration d'amitié à Julien Doré dans «En aparté»

Invitée de l’émission «En Aparté» sur Canal+, Virginie Efira a évoqué le lien d’amitié qu’elle entretient avec Julien Doré. Une relation qui dure depuis leur rencontre en 2007 sur le plateau de «Nouvelle Star».

C’est à la fin de l’émission que la comédienne de 43 ans, au moment où elle devait choisir l’album qu’elle souhaitait écouter, a fait référence à Julien Doré. «S'il y a Julien, je prends Julien», lâche-t-elle dans l’émission. «C'est mon ami. Sur la route pour venir chez vous, j'ai reçu un message de lui. Ce monsieur très poli me souhaitait ses bons vœux 2022», poursuit Virginie Efira.

Celle qui a joué dans le clip du titre Kiki, sorti en mars 2021, a avoué être heureuse de partager une si belle amitié avec le chanteur. «Je suis heureuse de cette amitié qui a quand même quelques années. Je l'avais rencontré sur l'émission que je présentais», lance-t-elle, se disant également «fière» de lui et de son parcours exemplaire après sa participation à un télécrochet.

Virginie Efira apprécie autant le talent du chanteur, que ses qualités humaines. Et espère que leur amitié durera tout au long de leur vie respective. «C'est quelqu'un qui a un humour et une gentillesse profonde. Enfin voilà, je suis attachée à lui. Je m'imagine souvent vieille et le voyant beaucoup plus souvent. Je sais qu'il fera partie de ma vieillesse aussi. Il doit être content tiens», dit-elle.