Kate Middleton sublime pour ses 40 ans

L’épouse du prince William a célébré hier, dimanche 9 janvier, ses 40 ans. A cette occasion, elle est apparue rayonnante sur Instagram.

Plusieurs portraits ont en effet été partagés par Kate Middleton sur le compte officiel du duc et de la duchesse de Cambridge. «Merci pour tous vos très gentils vœux d'anniversaire, et à Paolo et à la National Portrait Gallery pour ces trois portraits spéciaux», a partagé en commentaire la principale intéressée, signant sa publication d'un sobre «C».

Posant successivement dans une robe blanche vaporeuse, puis rouge dévoilant une épaule dénudée, la jeune quadragénaire y est éblouissante. Affichant un large sourire et un port résolument altier, la mère de George (8 ans), Charlotte (6 ans) et Louis (3 ans), qui pour l'occasion arborait sa bague de fiançailles ayant appartenu à sa belle-mère Lady Di, a fait l’unanimité. «La future reine est toujours aussi superbe», «C’est un ange», «Absolument radieuse», «magnifique» pouvait-on lire parmi les commentaires laissés par les internautes.

Buckingham célèbre Kate

De son côté, le palais de Buckingham n'a pas manqué, non plus, de célébrer Kate Middleton, très appréciée de la Reine Elizabeth II. Le palais a ainsi partagé plusieurs photographies de l'épouse du Prince William au côté de la Reine lors d'apparitions publiques, preuve de leur proximité et attachement l'une envers l'autre, mais aussi en compagnie de son mari et de deux de ses enfants comme de sa belle-mère Camilla, duchesse de Cornouailles.

L'occasion de montrer le visage d'une famille soudée après une année difficile pour la monarchie, marquée par le décès en avril dernier du Prince philip, l'interview choc de Meghan Markle et Harry en mars, ainsi que les accusations d'agressions sexuelles dont fait l'objet le prince Andrew.