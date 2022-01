Michèle Bernier se confie sur sa vie amoureuse compliquée

Alors qu'elle est actuellement sur scène pour son spectacle Vive Demain, Michèle Bernier s’est confiée sans détour sa vie sentimentale, et les difficultés qu’elle rencontre à plus de 60 ans.

La mère de Charlotte et Enzo, les deux enfants qu’elle a eu avec son ex-compagnon Bruno Gaccio, a souligné avec humour le désintérêt des hommes pour les femmes de son âge (elle a 65 ans, ndlr), qui ne sont plus assez jeunes pour certaines choses. Mais pas assez vieilles pour d’autres.

«C'est vrai que pour les femmes, je dirais qu'il y a un âge comme ça - la soixantaine - qui est un peu bizarre, parce que, comme je dis, on est trop vieilles pour les parties de tennis, trop jeunes pour les parties de Scrabble. Trop vieilles pour les discothèques, trop jeunes pour les thés dansants. Trop vieilles pour acheter un appartement, un crédit et trop jeunes pour vendre le sien en viager. Les hommes ne nous regardent plus parce qu'ils préfèrent les plus jeunes. On se dit qu'on ne va plus trop parier sur nous parce que bientôt on va dégager du paysage», lance l’humoriste sur le plateau de Quotidien.

Michèle Bernier trouve toutefois du réconfort auprès de ses enfants de sa fille Charlotte (qui joue dans la série Demain nous appartient), Zoé et Roméo, des jumeaux nés en 2017. «Je crois qu'être devenue grand-mère, ça m'a mis un coup de boost. Je me suis dit : 'Je ne vais pas vieillir tout de suite. Il va falloir que je reste un peu sur mes pattes pour mes petits-enfants.' C'est vrai que ça m'a mis un coup de jus, plus que je ne l'aurais cru», a-t-elle expliqué.