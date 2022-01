Michelle Obama danse sur du Stevie Wonder pour son anniversaire (Vidéo)

L’ex-Première dame des Etats-Unis a célébré hier, lundi 17 janvier, son 58e anniversaire. Toujours aussi spontanée, Michelle Obama a partagé sur son compte Instagram une vidéo d’elle-même, dansant sur le tube de Stevie Wonder « Happy Birthday ».

Alors que l’épouse de Barack Obama a reçu de nombreux messages pour son anniversaire, elle a tenu à remercier leurs auteurs de façon originale. Au naturel, bien installée devant un énorme gâteau à la crème, le titre de Stevie Wonder en fond sonore, elle s’est en effet lancée dans une petite chorégraphie du meilleur effet.

Une vidéo qu’elle a accompagnée d’un chaleureux message. « Voici un doux 58e ! Merci beaucoup pour vos élans d'amour. Que vous ayez envoyé un SMS, envoyé un e-mail ou publié sur les réseaux sociaux, chaque message d'anniversaire que j'ai reçu aujourd'hui a beaucoup compté pour moi. Je suis tellement reconnaissant d'avoir autant de gens qui m'encouragent. Hâte de voir ce que cette année à venir nous réserve», a-t-elle partagé.

Une cote de popularité au beau fixe

Elue femme la plus admirée des Américains en 2018, la cote de Michelle Obama reste visiblement au plus haut. « Joyeux anniversaire à notre éternelle première dame», « Vous êtes un trésor Madame Obama », « Joyeux anniversaire à une vraie reine », « Joyeux anniversaire Madame Obama , vous assurez », « Comment fait-elle pour être aussi parfaite ? » « La meilleure », « Joyeux anniversaire à la Première dame la plus inspirante, la plus forte et la plus brillante que j'ai eu la chance de voir de mon vivant ! Merci pour tout ce que vous avez fait et continuez de faire pour le peuple américain » pouvait-on lire entre autres commentaires.

Si les internautes ont loué les talents de l’ex-Première dame, son époux Barack Obama n’a pas non plus manqué de souhaiter un joyeux anniversaire à celle qui partage sa vie depuis plus de trente ans.

« Joyeux anniversaire, Michelle. Mon amour, ma partenaire, ma meilleure amie » a, de son côté, partagé l’ancien président américain.