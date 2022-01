Affaire Jean-Luc Lahaye : la fille du chanteur mise en examen pour «subordination de témoins»

Margaux Lahaye avait été placée en garde à vue en novembre 2021 puis relâchée pour des raisons médicales. Ce lundi 24 janvier, elle a été mise en examen pour «subordination de témoins» et placée sous contrôle judiciaire.

Les enquêteurs cherchent à savoir quelle serait la responsabilité de Margaux Lahaye dans l’affaire qui noircit la carrière du chanteur de 69 ans.

Parmi les questions qu'ils se posent, celle de savoir si la fille aînée de Jean-Luc Lahaye aurait tenté d’astreindre au silence les deux jeunes femmes qui accusent son père de les avoir agressées en 2013 et 2014, alors qu’elles étaient encore mineures.

Jean-Luc Lahaye avait été placé en garde à vue le 3 novembre dernier aux côtés de trois femmes, dont sa fille et les mères des deux victimes présumées.

Soupçonnées de «non-dénonciation de crime» et de «complicité de viol sur mineure de plus de 15 ans» puis relâchées en même temps que Margaux Lahaye, celles-ci auraient encouragé leurs filles à avoir des rapports sexuels avec le chanteur.

«Manipulée et instrumentalisée» par son père

L’étau se resserre autour de Jean-Luc Lahaye, toujours en détention provisoire pour de multiples chefs d’accusation («viol sur mineure de plus de 15 ans», «agression sexuelle sur mineure de plus de 15 ans», «corruption de mineure» et «abus de faiblesse»).

Face aux enquêteurs, fin novembre, Margaux Lahaye avait admis de son côté avoir contacté l’une des plaignantes pour «l’orienter dans ses déclarations à la police», apprend-on de sources concordantes.

Une démarche qu’elle avait alors affirmé avoir fait «sous la pression de son père», qui aurait même fait preuve de violences physiques à son égard. «Manipulée et instrumentalisée», la femme de 37 ans avait dit ignorer tout «des accusations de rapports sexuels brutaux» visant son père.

Jean-Luc Lahaye avait déjà été condamné pour des affaires de mœurs en 2007 et 2015. Il est aujourd’hui, en plus, placé sous le statut de témoin assisté notamment pour «détention d’images pédopornographiques».