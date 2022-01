Céline Dion dévoile un tendre cliché de René-Charles pour ses 21 ans

Souffrante et éloignée des réseaux sociaux depuis l’annulation d’une partie de sa tournée, Céline Dion est sortie du silence, ce mardi 25 janvier, pour partager un tendre cliché de son fils René-Charles, sur son compte Instagram.

Alors que la star québécoise a annoncé mi-janvier de nouvelles annulations, c’est cette fois pour évoquer un moment heureux – le 21e anniversaire de son fils aîné - qu’elle a pris la plume, postant au passage une photographie de René Charles le jour de sa naissance. Un cliché pris en 2001, sur lequel la star enlace son nouveau-né à la maternité, sous le regard bienveillant de René Angelil.

sur les traces de sa mère

S’adressant ensuite à son fils, Céline Dion a partagé son bonheur d’être sa mère, joignant à ses paroles celles de son défunt mari et mentor René Angelil, disparu en 2016.

« René-Charles, 21 ans de rêves se sont écoulés déjà. Nous t’avons donné la vie… Merci beaucoup pour ce merveilleux cadeau que tu nous as offert de devenir tes parents », a écrit la star de 53 ans. « Depuis ce jour, je m’épanouis de te voir grandir », a-t-elle poursuivi.

Louant les qualités de son fils, qui s’est notamment lancé dans le rap, Céline Dion a voulu encourager ce dernier à poursuivre ses rêves en ce 21e anniversaire.

« Ton intelligence, ta générosité, ton courage, et ta grande sensibilité ne cessent de m’émouvoir. Nous t’avons guidé de nos rêves en te tenant la main. Continue d’explorer et surtout, écoute ton cœur en sachant que tu es toujours porté par notre amour afin que maintenant tes propres rêves se réalisent ». « Bonne fête René-Charles ! Amuse-toi mon homme… On t’adore! T.V.E.C. - Papa, Maman, Nelson et Eddy xx…», a conclu l’artiste, qui ne doit pas manquer de puiser dans le soutien et l’amour de sa famille pour combattre la maladie qui la fait souffrir, avec des spasmes musculaires graves et persistants qui l’empêchent actuellement de se produire sur scène.