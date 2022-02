Tommy Dorfman : la star de la série «13 Reasons Why» divorce

C’est officiel, Tommy Dorfman, star de la série «13 Reasons Why» et Peter Zurkuhlen divorcent après plusieurs années de relation.

L’ex-mari de l’actrice a lancé une procédure de divorce ce mardi 1er février, dans un tribunal de Los Angeles, révèle le site américain TMZ. Le couple s’était séparé il y a plusieurs mois.

Cet été, la comédienne de 29 ans, qui incarnait le rôle d’un adolescent homosexuel, Ryan Shaver, dans la série à succès, avait fait son coming out transgenre lors d’une interview accordée au Time. Au cours de l’entretien, elle avait également annoncé sa rupture avec Peter Zurkuhlen.

«J’ai vécu une relation avec un homme gay pendant neuf ans durant lesquels on me pensait homme. Je l’aime énormément mais nous avons découvert qu’en tant que femme transgenre, je ne renvoie plus nécessairement l’image d’un homme homosexuel», avait-elle notamment confié.

Suivie par plus d’1,5 million de personnes sur Instagram, Tommy Dorfman a rencontré Peter Zurkuhlen pour la première fois en 2005, via un ami commun. Ils s'étaient fiancés en avril 2015 avant de se dire «oui» à Portland, en novembre 2016.