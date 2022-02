Jason Statham papa, sa compagne annonce la naissance de leur deuxième enfant

En couple depuis 2010, l'acteur britannique Jason Statham et la mannequin Rosie Huntington-Whiteley agrandissent leur famille.

Déjà parents d’un petit garçon Jack Oscar Statham, 4 ans, l’acteur et sa compagne, élue plus belle femme du monde en 2011 par le magazine FHM aux Etats-Unis ont accueilli leur deuxième enfant. Après avoir annoncé sa grossesse en août dernier, Rosie Huntington-Whiteley a partagé la bonne nouvelle sur son compte Instagram dévoilant au passage le nom et le sexe du bébé accompagné d’une photographie, qui ne laisse entrapercevoir que la petite main du poupon dans son berceau.

Le choix du roi

C’est une petite Isabella James, née le 2 février dernier qui a rejoint la famille Statham. De quoi combler l’acteur de 54 ans, attendu dans plusieurs longs métrages en 2022 dont «The Expendables 4» prévu cette année, et sa compagne de 34 ans, mannequin passée devant la caméra en 2010 sous la houlette de Michael Bay à l’occasion du troisième volet de «Transformers».

Une expérience cinématographique reconduite en 2015 dans «Mad max : fury road» de George Miller, qui l’a engagé pour camper Splendid Angharad aux côtés de Charlize Theron et Tom Hardy. Mais pour les mois à venir, c'est le rôle de maman à plein temps qui l'attend.