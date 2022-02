Gaëlle Pietri, l’ex-compagne de Gaspard Ulliel, lui rend un dernier hommage

C’est la première fois qu’elle s’exprime. Tout juste un mois après le terrible accident qui a emporté Gaspard Ulliel, Gaëlle Pietri, la mère de son fils, a tenu à prendre la parole sur Instagram.

C’est un drame qui a endeuillé le monde du cinéma. Celui qui avait incarné Yves Saint Laurent a trouvé la mort le 19 janvier dernier, dans un accident de ski en Savoie. Après l’annonce du décès du comédien de 37 ans, de nombreuses personnalités – dont la ministre de la Culture Roselyne Bachelot - avaient exprimé leur profonde tristesse. Dévastée par la disparition du père de son fils Orso, Gaëlle Pietri avait, elle, choisi de garder le silence. Mais celle qui n’était plus en couple avec Gaspard Ulliel lui a tout de même rendu un dernier hommage.

Sous un cliché épuré de la mer, qui fait écho à l’une des passions de l’acteur, la jeune femme a souligné le respect du public, et a évoqué «la discrétion et l’humilité» de Gaspard Ulliel.

«Gaspard était plongeur, sensible aux questions climatiques, et soucieux de la protection de la diversité sous-marine, il aurait souhaité que les élans suscités par sa disparition aillent pour la défense de ces causes qui lui tenaient à cœur», précise Gaëlle Pietri.

Ainsi, après plusieurs mots touchants, l’ex-compagne du comédien a lancé un appel aux dons pour soutenir la Fondation Tara Océan, «en mémoire de Gaspard».