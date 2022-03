Stromae : qui est Coralie Barbier, l’épouse du chanteur belge ?

Alors que le nouvel album de Stromae, «Multitude», sort ce vendredi, qui est Coralie Barbier, la femme du chanteur depuis 2015 ?

Tout commence en 2012 grâce à un ami commun. Stromae était alors en plein enregistrement de son second album. Leur relation est évoquée pour la première fois par le chanteur en 2013 dans les médias. La jeune femme, styliste, est originaire de Namur (Belgique). Le duo apparaîtra en public en janvier 2015, afin de se marier le 12 décembre de la même année à Malines, en Belgique.

«L’exposition médiatique n’est pas légitime pour moi»

170 invités étaient présents à la cérémonie, pour le moins originale. En effet, Stromae et Coralie Barbier avaient imaginé des noces surprises et ont demandé à leurs invités de venir sans leur expliquer la raison, détaillent nos confrères. Le couple, très attaché à sa vie privée, tient à garder la relation loin des projecteurs. Néanmoins, Stromae et sa femme Coralie Barbier apparaissent toujours soudés en public, quand ils ne collaborent pas ensemble, rappelle Marie Claire. Ensemble, ils ont créé Mosaert, une ligne de vêtements colorés.

«On n'est pas du tout Dallas dans notre style de vie. Je suis à côté de Paul (le vrai nom de Stromae est Paul Van Haver, Ndlr), c'est très clair entre nous, l'exposition médiatique n'est pas légitime pour moi. J'ai toujours peur de ne pas être à ma place. J'ai appris à gérer, même si je n'ai pas forcément hyper confiance en moi», expliquait Coralie Barbier à Libération, en 2017. En septembre 2018, Coralie et Stromae sont devenus parents d'un petit garçon.