Phil Collins fait de nouvelles confidences sur son état de santé

Malade depuis des années, Phil Collins souhaite faire une ultime tournée de Genesis, même s’il est désormais incapable de jouer de la batterie.

Les problèmes de santé n’ont pas épargné Phil Collins, comme le rappelle Closer. Atteint d'une pancréatite et de diabète, il a également dû être opéré des vertèbres après une mauvaise chute. Malgré cet enchaînement de problèmes, l’artiste a souhaité continuer de tourner avec Genesis. Diminué physiquement, Phil Collins doit néanmoins chanter assis.

«Je ne suis plus un homme complet. Vous savez, je suis entré dans le business de la musique parce que je jouais de la batterie. Je l'ai fait pendant tant d'années et je ne peux plus le faire. Avec le temps, ce n'est pas une question d'argent, je n'en ai plus besoin. Je veux juste m'arrêter pour sentir les roses. Pas littéralement, c'est une expression anglaise», a-t-il déclaré dans les colonnes du Parisien.

Deux dates à Paris en mars

Pour la tournée de The Last Domino, c'est son fils, Nicolas, qui le remplace à la batterie. Malgré son état de santé, Phil Collins a tenu à rassurer ses fans, comme le précisent nos confrères. «Je monte sur scène, je m'assois sur une chaise et je chante. Et cela me comble vraiment, autant que quand je courais en fond de scène m'asseoir derrière ma batterie. Maintenant, je m'installe à côté de celle de Nicolas, je regarde jouer un de mes fils. Que demander de plus ?»

«Revenir à Paris, surtout pour cette dernière tournée, était une évidence. Les concerts y ont toujours été super. Du palais des Sports à l'hippodrome de Vincennes, du Parc des Princes à Bercy», a-t-il ajouté auprès du Parisien. Genesis sera en concert les 16 et 17 mars prochains à Paris.