Le nouveau podcast de Meghan Markle pour Spotify prévu cet été

L’épouse du Prince Harry devrait lancer un nouveau podcast pour la plate-forme cet été, plus d’un an et demi après avoir dévoilé un premier contenu.

Le couple qui a signé en décembre 2020 un contrat pluriannuel avec Spotify, estimé à 20 millions d’euros, afin de produire des histoires et des podcasts via leur société de production Archewell Audio, serait donc sur le point de poursuivre leur collaboration avec la plate-forme.

Attendue à l’origine pour 2021, cette première série de podcasts devrait finalement voir le jour cet été, selon plusieurs médias américains, dix-huit mois après un premier contenu dévoilé fin décembre 2020. A l’époque, Meghan Markle avait réuni plusieurs personnalités dont Elton John afin d’évoquer l’année qui venait de s’écouler, évidemment marquée par la crise sanitaire.

L'affaire Joe Rogan cause de cette absence ?

Mais depuis le duc et la duchesse de Sussex n’avaient rien produit pour Spotify, notamment accusée de désinformation sur le Covid pour avoir hébergé le podcast controversé de Joe Rogan. Ce dernier a été vivement critiqué pour y avoir fait la promotion de théories du complot. Une situation qu’avait pointée du doigt l’ex-couple royal.

Depuis des discussions entre les studios Archewell et la plate-forme ont eu lieu autour de la politique de désinformation et elles sont encourageantes selon le porte-parole d’Archewell Audio, cité par The Hollywood reporter la semaine dernière. «Par conséquent, le studio va de l’avant avec la production de la première série de podcast Archewell, de la duchesse de Sussex, qui devrait sortir cet été», a expliqué ce dernier à nos confrères.

Le contenu de cette série de podcasts reste toutefois encore inconnu. En 2020, lors de la signature de ce partenariat, le duc et la duchesse avait expliqué via un communiqué vouloir «mettre en lumière des voix et des perspectives puissantes et diverses».