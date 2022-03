Kylie Jenner : elle change le prénom de son fils, un mois et demi après sa naissance

Ne l’appelez plus Wolf. Kylie Jener et son compagnon le rappeur Travis Scott ont changé d’avis. La star de téléréalité et influenceuse a décidé de modifier le prénom de son deuxième enfant.

Le couple, qui le 2 février dernier a accueilli un petit garçon dont le prénom Wolf Webster avait été dévoilé cinq jours plus tard, fait machine arrière. La demi-sœur de Kim Kardashian a partagé ce revirement sur ses réseaux. «Pour votre information, le nom de notre fils n’est plus Wolf», a fait savoir la jeune femme de 24 ans dans sa story. Le petit frère de Stormi, premier enfant du couple né quatre ans plus tôt, a donc un nouveau prénom. Il va toutefois falloir attendre encore un peu avant de le découvrir. Kylie Jenner n’a pour l’heure rien dévoilé, préférant le garder secret.

Pas en adéquation avec le bébé

En revanche, elle est revenue sur les raisons qui l’ont poussée à modifier le prénom du bébé, un mois et demi après sa naissance. Comme nombre de parents qui prennent cette décision, elle a tout simplement expliqué ne pas trouver que ce prénom correspondait à son fils. «Je n'avais vraiment pas l'impression que c'était lui».

«Je voulais juste le partager avec vous parce que je continue de voir partout le prénom Wolf», a conclu la maman, qui s’apprête à reprendre du service dans la nouvelle émission de télé-réalité consacrée à sa famille «The Kardashian», diffusée à partir du 14 avril sur Hulu.