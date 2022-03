La reine Elizabeth II vend son propre liquide vaisselle...18 euros

Un nettoyant vaisselle à base de produits naturels est désormais en vente à la boutique de souvenirs de Sandringham, la résidence de la famille royale britannique.

Le parfum du royal produit dérivé est baptisé «coastal walks» (littéralement «balades sur la côte»). «Inspirés par une passion commune pour la protection de l'environnement, nous avons collaboré avec Norfolk Natural Living afin de produire notre liquide vaisselle à seulement 16 km de la propriété de Sandringham, en utilisant les meilleurs produits végétaux», est-il indiqué sur l'étiquette.

A moins qu'«une seule goutte suffise», comme se vantait une célèbre autre marque, laver sa vaisselle avec sera plutôt à réserver aux grands jours, puisque le flacon de 50cl est tout même vendu à près de 18 euros...

Royal soap





Queen Elizabeth II released her very own dish soap after it's been reported that her majesty enjoys washing dishes every once in a while





Sandringham Estate retails for £14.99, about 10x good ol' Fairy, and smells like a 'coastal walk'





We profitable hobbies! pic.twitter.com/Iv8B4hn7SW

— Mint Marketing (@mintmkt) March 21, 2022