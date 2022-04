Mélanie Da Cruz : l'influenceuse annonce son divorce avec Anthony Martial sur Instagram

Après trois ans de mariage, l'influenceuse Mélanie Da Cruz se sépare du footballeur Anthony Martial.

L’ancienne candidate de télé-réalité, qui a participé à Secret Story 9 et aux Anges 8, a annoncé leur rupture sur son compte Instagram ce jeudi 31 mars.

«malheureusement l’amour n’a pas suffi»

«Parfois pour gagner une course il faut arrêter de courir… Je n'ai pas pour habitude de prendre la parole concernant ma vie privée mais pour le bonheur et l'avenir de chacun je me dois de le faire aujourd'hui. Il n'existe pas de rupture facile mais elle peut être faite dans le plus grand des respects et avec pudeur de ma part», a notamment écrit Mélanie Da Cruz en légende d'une photo d'elle en robe de mariée.

«La vie à deux, a-t-elle poursuivi, est une longue route souvent parsemée d'embûches. Abandonner ne fait pas partie de mon caractère mais c'est ici que nos chemins se séparent. Bientôt 3 ans qu’on s’est dit 'oui', je pensais pour la vie, malheureusement l’amour n’a pas suffi. Il m’est impossible de poser ici des mots sur ce que je ressens car ma douleur ne s’écrit pas».

La maman de 30 ans a souligné que leur priorité «restera le bien-être de Swan», leur enfant, né en juillet 2018. L’influenceuse avait officialisé son union avec Anthony Martial en 2016. Après cette annonce, une guerre sur les réseaux sociaux avait éclaté entre l’ancienne copine du joueur, Samantha, avec qui il a eu une petite fille prénommée Peyton, et Mélanie Da Cruz.