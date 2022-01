Camille Lacourt buvait «bière sur bière» après sa rupture avec Valérie Bègue

Dans une interview publiée sur le compte Instagram de Kool Mag, Camille Lacourt est revenu sur sa séparation douloureuse avec Valérie Bègue en 2016 après 6 ans de relation.

Le couple s’était marié en 2013, quelques mois après la venue au monde leur fille Jazz en 2012. Pourtant, trois ans plus tard, Camille Lacourt et Valérie Bègue ont décidé de mettre un terme à leur histoire. Et selon l’ex-champion de natation, cette séparation, qu’il n’a pas choisi, l’a poussé à consommer de l’alcool plus que de raison.

«Il y a eu un mois où je pense que j'ai touché la dépression. Mes potes venaient... Je buvais bière sur bière pendant trois ou quatre jours. J'avais vraiment besoin de boire des bières pour dormir le soir, de ne pas parler», confie-t-il à Kool Mag. Heureusement, Camille Lacourt finira par se reprendre en main grâce au sport, avec l’objectif de participer aux Jeux Olympiques de Rio en 2016.

«Mes potes attendaient que ça passe... Et puis, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête. Sinon on ne s'en sort pas ! Je me suis dit : "Tu as la chance d'avoir le sport pour t'en sortir, prends la !"», raconte-t-il. Dans son livre Cinquante nuance de bleu, l’ancien nageur avait évoqué l’influence de sa vie de couple sur ses résultats sportifs. «Aux Jeux de Londres, je n’avais pas été champion olympique parce que j’étais trop amoureux de ma femme. Aux Jeux olympiques de Rio, en 2016, je ne monterai pas non plus sur le podium parce que cette femme ne m’aimait plus et que je l’aimais encore», peut-on lire.

Aujourd’hui, Camille Lacourt a retrouvé l’amour dans les bras d’Alice Detollenaere avec laquelle il a eu un deuxième enfant, un petit garçon prénommé Marius, né le 1er juin 2021.