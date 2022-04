Al Pacino serait en couple avec une jeune femme de 28 ans

L’amour n’a pas d’âge. A 81 ans, Al Pacino fréquenterait une jeune femme de 28 ans, Noor Alfallah, ex-petite amie de Mike Jagger.

L’acteur multi-récompensé et la jeune femme, de 53 ans sa cadette, ont été vus à l’occasion d’un dîner le week-end dernier en Californie avant de repartir ensemble, relate le magazine Page Six.

Selon une source du magazine américain, l’interprète de «Scarface» et Noor Alfallah seraient ensemble depuis plusieurs mois et la différence d’âge ne semblerait poser aucun problème à la principale intéressée. «Elle est avec Al depuis un certain temps et ils s'entendent très bien. L'écart d'âge ne semble pas être un problème, même s'il est plus âgé que son père », a expliqué cette source. Ni Al Pacino, ni Noor Alfallah n'ont quant à eux confirmé leur relation.

L’ex-petite amie de Mick Jagger

Ce n’est toutefois pas la première fois que Noor Alfallah, vice-président de Lynda Obst Productions chez Sony, est en couple avec une star plus âgée qu’elle. «Elle sort principalement avec des hommes plus âgés très riches, elle a été avec Mick Jagger pendant un certain temps», poursuit cette source, précisant que «Pacino et Noor ont commencé à se voir pendant la pandémie».

La productrice, issue d’une famille aisée, a été en couple avec la star des Rolling Stones en 2017. Elle aurait également fréquenté le collectionneur d’art Nicholas Berggruen, aujourd’hui âgé de 60 ans.

Al Pacino, qui ne s’est jamais marié, a quant à lui dernièrement fréquenté l’actrice israélienne Meital Dohan. Après une relation de près de deux ans, l’actrice avait confirmé en 2020 s’être séparée de l'interprète du «Parrain», en raison de son âge.

«C’est difficile d’être avec un homme si vieux, même Al Pacino. La différence d’âge est difficile. J’ai essayé de le nier, mais maintenant il est déjà un homme âgé, pour être honnête. Alors même avec tout mon amour, ça n’a pas duré», avait expliqué Meital Dohan au magazine israélien LaIsha, cité par Page Six, ne reniant toutefois pas avoir été heureuse avec l’acteur.