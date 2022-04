Ukraine, confidence personnelle... le discours du Prince Harry fait sensation lors des Invictus games

Le prince Harry a ouvert samedi à La Haye, aux Pays-Bas, les Invictus Games, compétition sportive réservée aux militaires blessés et personnes en situation de handicap, qu’il a lui-même créé en 2014.

Venu accompagné de son épouse Meghan Markle, une première depuis deux ans, le trentenaire a affiché son soutien absolu à l’Ukraine et partagé une tendre confidence sur son fils Archie.

«Vous m’avez manqué» a d’abord lancé le prince Harry, alors que ces deux dernières années la compétition a été annulée en raison de la crise sanitaire, avant de célébrer le courage et la résilience de ceux qu’il appelle «la famille Invictus».

«Vos histoires poussent les gens à croire en eux-mêmes, vos actes prouvent que l’impossible est possible», a-t-il poursuivi. Un discours durant lequel le fils cadet du prince Charles a également rendu hommage à l’équipe d’Ukraine, saluée par une salve d’applaudissements.

« Vous m’avez dit hier être venus ici, non pas pour montrer simplement votre force, mais pour dire votre vérité, la vérité de ce qui arrive à votre pays. Vous savez que nous sommes à vos côtés. Le monde est uni avec vous. Et encore, vous méritez plus», a souligné le duc de Sussex, insistant par ailleurs sur le rôle de modèles qu’incarne chacun des participants de cette compétition. Des modèles qui l’inspirent dans l’éducation de son fils Archie, dont il a partagé une anecdote personnelle.

Sur scène, devant une salle bondée, et sous le regard attendri et très ému de Meghan Markle, le père d’Archie et Lilibeth a alors dévoilé avec humour les envies professionnelles de son fils, qui soufflera en mai prochain son troisième anniversaire. «Quand je parle à mon fils Archie de ce qu'il veut faire quand il sera grand, certains jours c'est astronaute, d'autres jours c'est pilote, pilote d'hélicoptère évidemment», s’est-il amusé citant par ailleurs un héros de dessin animé.

