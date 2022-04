«Intellectuellement ça va» : Dave rassurant lors de sa première apparition depuis son accident

Dave va bien. Invité hier soir de l’émission «C à vous», le chanteur est revenu sur son accident et a de nouveau rassuré ses fans.

«Intellectuellement ça va», a expliqué l’interprète de Vanina sur le plateau d’Anne-Elisabeth Lemoine, revenant sur l’accident qui a bien failli lui coûter la vie le 25 janvier dernier.

Victime d’une lourde chute chez lui, provoquant une hémorragie cérébrale, l’artiste avait été conduit à l’hôpital de Percy, où il était resté plusieurs jours dans le coma. Une chute qui avait engagé son pronostic vital, avait révélé son mari Patrick Loiseau, dans les colonnes de Paris Match, lors de la première interview de l'artiste fin mars.

Un accident sur lequel Dave, visiblement remis, est revenu mercredi soir. «C’est quand même quelque chose qui m’a changé» a-t-il confié. «Quand tu tombes comme ça, et que tu te réveilles deux semaines après, et que tu ne te souviens de rien, non ce n’est pas drôle», a expliqué l’artiste, précisant qu’après avoir vu tant d’amis partir à cause du sida dans les années 1980 «il n’avait pas peur de la mort».

"Quand tu tombes, que tu te réveilles 2 semaines après et que tu ne te souviens de rien... Cet accident, ce coma m'a changé."





Un humour intact

Le chanteur en a également profité pour mettre un coup de projecteur sur les accidents domestiques. «J’ai lu aujourd’hui sachant que j’allais faire cette émission et que je ne voulais pas dire que des bêtises, qu’il y avait plus de 20.000 cas d’accidents domestiques par an en France», a souligné Dave. «La majorité des cas étant des chutes de personnes de plus de 70 ans, donc ça me concerne à peine, à quelques années près», s’est amusé le chanteur de 77 ans, qui n’a rien perdu son humour.

En mars dernier, il avait toutefois évoqué les répercussions de cette chute, précisant qu’il avait «perdu le goût et l’odorat». Une situation difficile à vivre alors que selon ses dires, manger figure parmi ses activités favorites. L’artiste avait également précisé ne pas avoir le droit de conduire durant six mois, et de conclure à l'époque «A part ça tout va bien !». Ses fans ont pu le vérifier hier soir.