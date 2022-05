Kate Middleton partage un portrait de sa fille Charlotte pour son anniversaire

La fille de Kate et William célèbre ses 7 ans, ce lundi 2 mai. Comme ils en ont pris l’habitude pour l’anniversaire de chacun de leurs enfants, le duc et la duchesse de Cambridge ont partagé sur les réseaux deux portraits de la fillette pour ce grand jour.

Les deux clichés dévoilent Charlotte tout sourire, dans un champ de fleurs, accompagnée du chien de la famille. En petit pull bleu, cheveux longs détachés, la fillette a pris la pose devant l’objectif de sa maman.

Comme souvent, Kate Middleton, passionnée de photographie, signe en effet elle-même les portraits officiels de ses enfants. Le 23 avril dernier, c’est sur la plage que la duchesse avait choisi d’immortaliser les 4 ans de son cadet, Louis.

Charlotte, le sosie de William

Cette nouvelle photographie de la princesse n’a pas manqué de faire réagir. Nombreux sont les internautes à avoir souligné la ressemblance de la fillette avec son papa. «La jumelle de son papa», «William en miniature», «Elle est le double de William», «Elle ressemble de plus en plus à son père», ont souligné les internautes en commentaires de cette publication, unanimement sous le charme de la fille du duc et de la duchesse.

Au petit jeu des ressemblances, Louis avait, quant à lui, été comparé le mois dernier au père de Kate Middleton.

Les paris sont ouverts pour George, alors que le fils aîné du couple, fêtera de son côté son neuvième anniversaire le 22 juillet prochain.