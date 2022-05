Procès Johnny Depp/Amber Heard : l’actrice de retour à la barre

Après une semaine d'interruption, Amber Heard est de retour à la barre dans le cadre du procès en diffamation intenté par Johnny Depp.

L'actrice de 36 ans a d’ores et déjà évoqué plusieurs épisodes de violences devant le tribunal de Fairfax, en Virginie, comme le rapporte l’AFP. Ses avocats devraient bientôt finir de l'interroger, avant de laisser place à un débat contradictoire mené par la défense de Johnny Depp, qui promet d'être sans pitié.



Les quatre premières semaines de ce procès hors norme, diffusé en direct à la télévision, ont dessiné une relation «toxique» entre la jeune actrice et l’acteur millionnaire et dépendant à l'alcool et aux drogues, avec des détails très crus rapportés par l'ancien couple, rapportent nos confrères. Johnny Depp accuse son ex-femme d'avoir ruiné sa réputation et sa carrière, en affirmant dans une tribune publiée en 2018 par le Washington Post qu'elle avait subi des violences conjugales deux ans plus tôt, sans toutefois le citer. Pour cela, il lui réclame 50 millions de dollars de dommages intérêts. Elle a contre-attaqué et demande le double.

Des débats jusqu’au 27 mai

À la barre, Amber Heard a raconté souvent en pleurs comment Johnny Depp était devenu un «monstre» jaloux, possessif jusqu'à l'obsession, et brutal lorsqu'il était sous l'emprise de l'alcool et de la drogue, rapporte l’AFP. Elle a notamment évoqué un séjour en Australie, en mars 2015, où l’acteur lui aurait dit «je vais te tuer» avant de lui enfoncer une bouteille d'alcool dans le vagin.

L'acteur de 58 ans a donné une toute autre version. Il nie avoir jamais levé la main sur Amber Heard et assure que c'était elle qui était violente. Il a admis un important usage de drogues et d'alcool, mais affirme avoir contrôlé sa consommation la plupart du temps, précise l’AFP. Les débats doivent se poursuivre jusqu'au 27 mai, après quoi les sept jurés se retireront pour délibérer.