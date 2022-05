Jonathan Cohen : qui est Piu Piu, sa compagne et la mère de sa fille ?

Actuellement au générique de la série Le Flambeau sur Canal+, Jonathan Cohen partage la vie de Piu Piu depuis 2016. Ils sont les parents d’une petite fille née en 2019.

Une belle histoire. Révélé aux côtés d’Orelsan et Gringe dans la série Bloqués sur Canal+, avant de connaître le succès avec Serge, le mytho, et d’enchaîner les rôles au cinéma (Énorme, Budapest) jusqu’à la création de La Flamme avec Jérémie Galan et Florent Bernard en 2020, Jonathan Cohen partage la vie de la DJ Piu Piu depuis leur rencontre en 2016.

Le couple a accueilli son premier enfant, une petite fille, en juillet 2019. De son vrai nom Giulietta Canzani Mora, suivie par plus de 17.000 abonnés sur Instagram, la jeune femme est une artiste engagée impliquée dans la défense de la cause féministe. C’est ainsi qu’elle a lancé en 2019 l’agence de talents engagés Good Sisters, qui vise à mettre en avant les artistes qui luttent notamment contre le sexisme, et favorisent l’équité entre les femmes et les hommes.

Elle a également lancé We Are A Safe Place, un collectif féministe, avec Thaïs Klapish, fille du réalisateur Cédric Klapish, pour lequel elle anime des podcasts favorisant les «échanges libres et bienveillants».

Dans une récente interview accordé à ELLE, Jonathan Cohen s’est exprimé sur sa relation avec Piu Piu, et sur son rapport au couple. «Nous avons tous été élevés dans cette culture où tout nous pousse à entrer dans des moules absurdes : moi, je pensais que si je n'étais pas tout le temps fort, aucune femme ne m'aimerait», commence-t-il.

«Quand j'ai rencontré Piu Piu, je sortais d'une histoire où il y avait encore ces rapports à la con du prince charmant et Cendrillon. J'étais prêt à avoir une relation différente, plus proche, plus égalitaire, plus saine», poursuit-il. Le comédien reconnaît également son manque de compétence dans les tâches du quotidien. «Ma seule compétence, c'est d'appuyer sur le bouton de la box pour la redémarrer. Et faire semblant d'engueuler ma fille, ça aussi, j'y arrive», précise-t-il avec humour.