Jake Gyllenhaal : qui est sa compagne, la Française Jeanne Cadieu ?

Lors de la montée des marches du Festival de Cannes, ce mardi 24 mai, Jake Gyllenhaal était accompagné de Jeanne Cadieu, le mannequin français qui partage sa vie depuis 2018.

Un homme amoureux. Jake Gyllenhaal est connu pour ses nombreuses conquêtes. Mais son histoire d’amour avec Jeanne Cadieu, entamée en 2018, semble se démarquer de toutes ses précédentes relations. Née à Paris le 8 février 1996, la jeune femme a débuté très jeune dans le mannequinat, d’abord pour l’agence One Management, puis pour Elite Model Management. Entre 2013 et 2017, elle travaille pour des marques de renommées internationales, comme Jaquemus, Chloé, ou encore Chanel.

Jeanne Cadieu s’est ensuite envolée pour New York pour y poursuivre sa carrière de mannequin, tout en suivant des études à l’Université de Columbia. Sur les réseaux sociaux, elle n’hésite pas à exprimer ouvertement ses opinions, en soutenant notamment la campagne de Joe Biden lors de l’élection présidentielle américaine en 2020, ou encore le mouvement Black Live Matters. Elle a fait sa première apparition officielle aux bras de Jake Gyllenhaal le 29 septembre 2021 lors de l’avant-première du film The Lost Daughter.

Une bonne personne

Malgré leurs 16 ans d’écart – elle a 26 ans, il en aura 42 en décembre – le couple semble filer le parfait amour. Lors d’une interview avec Howard Stern en octobre dernier, le comédien avait crié son amour pour la jeune femme. «Je l'aime tellement, elle est simplement et vraiment une bonne personne», avait-il lâché, lui qui est pourtant avare de toute confidence sur sa vie privée.

Au cours de cette interview, il avait laissé entendre qu’il était enfin prêt à envisager le mariage et la paternité. «Tout ce que je veux, c'est être un bon mari et un père. C'est vraiment ce que je souhaite, et maintenant que j'ai accompli beaucoup de choses dans ma carrière et que j'y ai trouvé du confort, je peux le dire en toute sécurité. Je ne sais pas si j'aurais pu le dire avant», expliquait-il.