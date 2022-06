L'acteur Michael B. Jordan et Lori Harvey se séparent après plus d'un an de relation

Michael B. Jordan et Lori Harvey ont décidé de mettre fin à leur relation amoureuse, qui aura duré un an et demi.

Une rupture qui n'aura laissé personne indifférent. Plus d'un an après l'officialisation de leur couple, l'acteur Michael B. Jordan et le mannequin Lori Harvey ont annoncé leur rupture au magazine américain People : «Michael et Lori ont tous les deux le coeur brisé (...) Ils s’aiment encore», a dévoilé une source proche de l'ancien couple, dans un article publié samedi 4 juin.

Selon le même interlocuteur, les deux personnalités étaient très attachées l'une à l'autre, et Michael B. Jordan était impliqué dans cette relation comme jamais il ne l'avait été auparavant : «Michael a beaucoup mûri tout au long de leur relation. Il était prêt à s’engager sur le long terme. Il a baissé sa garde, et s’est ouvert sur ses émotions pour la première fois dans une relation romantique», a déclaré l'informateur au magazine People, à propos de l'acteur de 35 ans, sacré «homme le plus sexy sur Terre» en 2020.

Les internautes mécontents face à la nouvelle

L'annonce de la rupture n'est pas passée inaperçue auprès des fans du couple qui n'ont pas pu dissimuler leur déception. Les mots clés «Lori Harvey» ont même fait partie des tendances principales sur Twitter dans la catégorie divertissement, rassemblant ainsi les tweets des détracteurs et des sympathisants de la jeune femme de 25 ans.

Certains reprochent à la fille du célèbre présentateur Steve Harvey de mettre systématiquement fin à ses relations amoureuses lorsqu'elles durent plus d'un an. D'autres internautes s'opposent à ces injonctions, affirmant que Lori Harvey est libre de mettre fin à une relation si elle le souhaite. La jeune femme a d'ailleurs effacé de son profil Instagram toutes les photos sur lesquelles apparaissait Michael B. Jordan qui, de son côté, a fait le choix de les garder pour l'instant.