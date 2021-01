Michael B. Jordan et Lori Harvey officialisent leur couple

La nouvelle va faire beaucoup de déçues. Michael B. Jordan et Lori Harvey ont officialisé ce dimanche leur couple, mettant fin à plusieurs mois de rumeurs.

L'acteur de 33 ans et la mannequin de 24 ans ont tous les deux posté des photos d'eux sur leur compte Instagram respectif.

Le célèbre Killmonger dans Black Banther, désigné «homme le plus sexy sur Terre» par le magazine People, a publié sur son réseau social deux clichés avec sa dulcinée. Dans l'obscurité, on peut les voir l'un contre l'autre et se regardant fixement dans les yeux.

De simples photos, sans texte, qui ont été likées près de 2 millions de fois par les internautes.

Lori Harvey, de son côté, a publié sur son compte un montage de deux polaroids. Sur l'un d'eux, le couple pose devant un sapin de Noël illuminé, tandis que sur l'autre Michael B. Jordan semble sur le point d'embrasser la jeune femme.

Depuis plusieurs mois, les rumeurs vont bon train au sujet des deux amoureux. En novembre dernier, à l'occasion de Thanksgiving, Jordan et Lori avaient été photographiés par TMZ à Atlanta, d'où est originaire la fille du célèbre présentateur TV Steve Harvey.

Fin décembre, pour les fêtes, ils avaient à nouveau été vus ensemble à Salt Lake City.

Considéré comme un des célibataires les plus convoités d'Hollywood, Michael B. Jordan avait confié au magazine People les qualités qu'il recherche chez une femme. Parmi elles, «le sens de l’humour» et «une vraie compréhension, parce que la vie (d’acteur) n’est pas propice à une relation».

Reste à savoir si Lori Harvey, qui a été en couple avec le rappeur Future ou le footballeur Memphis Depay, et à qui on prête des relations avec P. Diddy comme avec son fils Justin Combs, possède ces qualités.