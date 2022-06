Fête des pères : le prince William dévoile une photo avec ses enfants

A quelques jours de ses 40 ans, le prince William a célébré la Fête des pères, ce dimanche 19 juin, avec une photo familiale en compagnie de ses enfants.

Le prince William, qui aura 40 ans le 21 juin prochain, s’est affiché avec ses enfants dans une publication Twitter, pour célébrer la Fête des pères. Le compte officiel de Kensington Palace a marqué l'occasion en diffusant ce cliché en famille. On y voit le Duc de Cambridge, avec à ses côtés la princesse Charlotte, 7 ans, et le prince George 8 ans, et sur ses épaules le petit dernier, Louis, 4 ans.

Sur le publication on peut lire : «Bonne Fête des pères aux papas et grands-pères du monde entier !»

Wishing a Happy Father’s Day to fathers and grandfathers across the world today! pic.twitter.com/dNPJqvjHDy

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 18, 2022