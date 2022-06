Kate et William vont quitter Londres pour s'installer à Windsor

Kate et William vont quitter le centre de Londres et leurs appartements de Kensington Palace pour s’installer aux alentours du château de Windsor, où la reine séjourne désormais à plein temps. Avec ce déménagement, le couple compte bien offrir un peu plus de liberté à leurs enfants.

Bye bye London. Les rumeurs de déménagement du couple royale se confirment. Les Cambridge et leurs trois enfants, Louis, Charlotte et George, devraient quitter la capitale britannique pour prendre leurs quartiers aux abords du château de Windsor. C’est ce qu’a confirmé le Times samedi dernier. Selon le journal britannique, le déménagement doit avoir lieu cet été, les trois enfants de Kate et William y feront leur rentrée scolaire en septembre et le couple a jeté son dévolu sur une maison située sur le domaine de Windsor.

Ils pourraient par la suite investir le château de Windsor, rapporte par ailleurs le journal, soulignant que le Prince Charles ne compte pas y séjourner autant que la reine, qui en a fait depuis le confinement sa demeure principale. Le temps venu, le prince Charles compte en effet régner depuis Buckingham Palace, laissant à son fils aîné le château de Windsor.

En attendant, le couple s’installera donc dans une maison aux alentours de la demeure de la reine, sans qu’aucune adresse n’ait vraiment été confirmée pour l’heure, malgré les rumeurs d’emménagement au sein du cottage Adélaïde.

Leur vie de famille au cœur de ce déménagement ?

Ce déménagement intervient alors que le prince William fêtera le 21 juin prochain ses 40 ans, et serait selon un ami du couple, cité par le Times, en partie motivé par une envie d’offrir plus de liberté à leurs enfants, qui ont fait sensation lors du jubilé de la reine au début du mois. «La réalité est qu'ils sont assez limités dans ce qu'ils peuvent faire à Londres», a expliqué ce dernier au journal britannique, avant de souligner que «les enfants ne peuvent pas aller au parc jouer au football avec des amis».

Un autre motif pourrait également avoir poussé le couple à quitter Kensington palace, qui restera toutefois la maison londonienne du couple, comme Anmer Hall demeurera, de son côté, la résidence secondaire de Kate et William. Tandis que le Prince William prend très au sérieux son rôle au sein de la famille royale, il pourrait vouloir profiter du temps qui lui reste avant de succéder à son père, premier héritier du trône. «lls veulent saisir ce temps tant qu'ils le peuvent encore», a ainsi confié un autre proche du couple. Un ultime instant de «liberté» avant de servir la couronne, rôle que William et son épouse Kate Middleton endossent d'ailleurs déjà depuis plusieurs années.