Ricky Martin : accusé de violence domestique et d'inceste, le chanteur risque 50 ans de prison

Accusé de violence domestique plus tôt ce mois-ci, le chanteur portoricain Ricky Martin est maintenant accusé d’inceste sur son neveu. Jusqu'ici, l'identité de la victime supposée était demeurée inconnue, mais elle a été dévoilée par le propre frère du chanteur cette semaine, relatent en masse les médias américains et latinos.

C’est un choc pour le monde de la musique et surtout pour tous les fans du chanteur latino Ricky Martin. La star portoricaine, notamment connue pour son tube «un, dos, tres Maria», est accusé par son neveu, Dennis Yadiel Sanchez, d’inceste et de violences physiques et psychologiques. Des accusations fortement condamnées à Porto Rico, où l'accusé risque d'écoper d'une lourde sentence, qui peut aller jusqu’à cinquante ans de prison.

Jusqu'ici, le nom de la victime supposée était demeuré secret. Le frère du chanteur a toutefois révélé mercredi que le plaignant n'était nul autre que Dennis Yadiel Sanchez, le neveu de Ricky Martin.

Ricky Martin is reportedly facing 50 years behind bars in his domestic violence case, where the alleged victim is his 21-year-old nephew. https://t.co/bM15A0FOQP

— TMZ (@TMZ) July 15, 2022