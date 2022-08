Stéphane Bern : l'animateur annonce le décès de son grand frère

Ce mardi 9 août, Stéphane Bern a annoncé sur les réseaux sociaux le décès de son grand frère Armand.

Son modèle, son exemple. Le frère aîné de Stéphane Bern est décédé à l’âge de 59 ans. Comme l’a confié ce mardi 9 août l’animateur sur son compte Instagram, Armand a succombé à un cancer.

«Tu es parti trop tôt, à un mois de ton 60e anniversaire, après avoir lutté courageusement contre le mélanome qui a fini par l'emporter», a-t-il écrit en légende d’un montage photos.

Armand était un homme «pudique et modeste, humble et taiseux mais terriblement sensible qui n'aimait pas les épanchements», a affirmé le passionné d’Histoire et de patrimoine, qui a perdu son père il y a six mois.

«LE PILIER DE LA FAMILLE»

«Tu me laissais prendre la lumière pour mieux rester dans l'ombre, mais en vérité tu étais le pilier de notre famille, le roc, l'aîné et le bon génie vers lequel on se tournait», a-t-il ajouté, bouleversé.

Stéphane Bern s'est ensuite dit impressionné par «l’intelligence», «la capacité de travail», et «l’immense culture» de son frère, qui a eu son bac à 16 ans et Polytechnique trois ans plus tard.

«Je perds avec toi une partie de moi-même, mon modèle, mon exemple (…) Je t’honorerai et t’aimerai jusqu’à ma propre mort», a conclu le spécialiste de la royauté aux 144.000 abonnés.

Après cette émouvante et belle déclaration, le présentateur franco-luxembourgeois a invité les personnes ayant connu son frère à honorer sa mémoire en faisant un don à l’association pour la recherche sur le mélanome.