Jennifer Lawrence révèle avoir fait deux fausses couches et milite pour l'engagement politique

Jennifer Lawrence a révélé avoir fait deux fausses couches avant de devenir maman. L’occasion pour elle d’évoquer son indignation face à la révocation du droit constitutionnel à l’avortement aux Etats-Unis, et de militer pour l'engagement politique.

Confession intime et prise de position. Dans une interview accordée au magazine Variety, Jennifer Lawrence, habituellement très discrète sur sa vie privée, est pourtant revenue sur son histoire personnelle. Devenue mère pour la première fois en février dernier, l’actrice de 32 ans a en effet confié avoir fait deux fausses couches avant cet heureux événement.

La première à l’âge de 20 ans, intervenue avant qu’elle n’ait recours à un avortement, et la seconde plus récemment après le tournage de «Don’t look up». Des révélations que la star n’a pas faites par hasard, mais pour s’indigner de la révocation par la Cour Suprême des Etats-Unis de l’arrêt «Roe v. Wade». Une décision de justice qui, depuis juin dernier, laisse à chaque état la liberté d’interdire le droit à une interruption volontaire de grossesse.

Alors que Jennifer Lawrence est originaire du Kentucky, état qui a interdit l’avortement, elle a expliqué s’être interrogée durant sa dernière grossesse sur les contraintes imposées aux femmes. «Je me souviens d'y avoir pensé un million de fois pendant que j'étais enceinte», a expliqué l’actrice à Variety. «J'ai eu une grossesse très heureuse. Mais chaque seconde de ma vie était différente. Et cela me venait parfois à l'esprit : et si j'étais obligé de faire cela ?», a-t-elle poursuivi, militant pour le droit des femmes à disposer de leur corps.

Elle milite pour l’engagement politique

La star de «Hunger Games», Oscar de la meilleure actrice en 2013 pour «Happiness Therapy», a également profité de cet entretien pour évoquer l’importance de l’engagement politique à ses yeux. Abordant ses différences de point de vue avec sa famille, elle explique. «Je ne peux plus partager mon lit avec des gens qui ne sont plus politiques. Vous vivez aux États-Unis d'Amérique. Il faut être politique. C'est trop grave. La politique tue des gens», a-t-elle insisté auprès de nos confrères. Précisant ne pas souhaiter «dénigrer (sa) famille», elle poursuit : «je sais que beaucoup de gens sont dans une situation similaire avec leur famille». Et d’ajouter «Comment pourriez-vous élever une fille dès sa naissance et croire qu'elle ne mérite pas l'égalité ? Comment ?».

Une égalité homme femme qu’elle prône à tous les niveaux, s’insurgeant contre les disparités de salaire qui persistent à Hollywood. Une inégalité salariale qui la met en colère et dont elle a été elle-même victime. «Peu importe combien je gagne. Je ne vais toujours pas être payé autant que ce type, à cause de mon vagin ?», a lancé l’actrice, bien décidée à mettre les pieds dans le plat et à s'engager publiquement.