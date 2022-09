Cardi B : la star fait un don de 100.000 dollars à son ancienne école primaire

Cardi B a fait un don de 100.000 dollars à son ancienne école primaire, où elle s’est rendue ce mardi 13 septembre, donnant au passage quelques conseils aux élèves.

Ce mardi 13 septembre, Cardi B s’est rendue dans son ancienne école primaire, située dans le Bronx, à New York (Etats-Unis).

A l’issue de cette visite, la rappeuse américaine a annoncé qu’elle ferait un don de 100.000 dollars à l’établissement, soit environ 100.390 euros, afin de participer au financement des programmes parascolaires, comme les cours de musique et de danse.

Cette annonce, qui a été suivie de longs applaudissements de la part des élèves, a ému aux larmes les enseignants, selon le TMZ. L’interprète de «Bodak Yellow» a également pris le temps de répondre aux questions des écoliers, en les encourageant à poursuivre leurs scolarité.

«J’ai commencé à gagner de l’argent à 18 ans. De l’argent rapidement gagné, de l’argent facile. Mais rien n’est plus respecté que lorsqu’une b**ch entre dans une pièce et dit : ‘Ouais, j’ai un diplôme’», a-t-elle affirmé, rapporte NBC New York.

De son vrai nom Belcalis Almanzar, la star de 29 ans, qui a effectué cette visite dans le cadre de sa tournée avec l’association Community Capacity Development, a ensuite donné quelques conseils aux enfants, en les mettant notamment en garde sur le crédit.

«Si vous allez à l'université, beaucoup d'enseignants vous diront : ‘Oh, quand vous irez à l'université, vous pourrez choisir n'importe quelle matière. Vous pouvez en arrêter une et choisir n'importe laquelle’». «Mais ce qu'ils ne vous disent pas, a-t-elle souligné, c'est que c'est à votre charge.»