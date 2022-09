Blake Lively : l'actrice partage des photos de sa grossesse pour décourager les paparazzi

L’actrice Blake Lively est enceinte de son quatrième enfant. Et depuis l’annonce de cet heureux événement, le domicile de la star est encerclé par les paparazzi, à qui elle a adressé un message sur son compte Instagram.

La famille s’agrandit. En couple depuis plus de dix ans, Blake Lively et Ryan Reynolds attendent leur quatrième enfant. L’ancienne star de la série «Gossip Girl» a affiché son «baby bump» à l’occasion du gala organisé ce jeudi 15 septembre à New York par le magazine Forbes.

Mais depuis, plusieurs paparazzi sont postés devant sa propriété, en quête du cliché volé exclusif. Pour les décourager et avoir la paix, la maman de 35 ans, habituellement très discrète sur sa vie privée, a donc décidé de leur donner ce qu’ils veulent.

«Vous faites peur à moi et mes enfants»

Ce dimanche 18 septembre, elle a dévoilé sur son compte Instagram une série de photos d’elle enceinte dans «la vraie vie». On peut la voir seule et entourée de ses proches, vêtue d’un maillot de bain une pièce rouge, ou encore d’un large jogging dans sa cuisine.

«Voici des photos de moi enceinte dans la vraie vie, donc les onze mecs qui attendent devant chez moi dans l'espoir de voir une licorne vont pouvoir me laisser tranquille. Vous faites peur à moi et mes enfants», a-t-elle écrit en légende de sa publication.

Le mannequin a conclu son message en remerciant «tous les autres pour l'amour et le respect». «Merci de ne plus suivre les comptes et publications qui partagent des photos d'enfants. Vous avez du pouvoir contre eux. Merci également aux médias qui ont pour règle de ne pas partager de photos volées d'enfants. Vous faites toute la différence !»

Pour rappel, Blake Lively et Ryan Reynolds se sont rencontrés sur le tournage du film «Green Lantern» en 2011, avant de se marier l’année suivante. Les deux stars sont déjà parents de trois enfants : James (7 ans), Inez (5 ans) et Betty (2 ans).