Shakira : la chanteuse s'exprime pour la première fois sur sa séparation avec Gerard Piqué

Séparée de Gerard Piqué depuis juin dernier, Shakira prend la parole. La chanteuse a abordé pour la première fois publiquement sa rupture avec le footballeur espagnol.

Un moment douloureux. Alors que le couple est resté jusqu’à présent discret sur leur séparation, la star colombienne s'est exprimée pour la première fois sur leur séparation, à l’occasion d’une interview accordée à Elle USA, dont elle fait la couverture le mois prochain. Une rupture difficile à vivre pour elle et pour ses enfants, a confié la chanteuse de 45 ans, qui avait jusqu’alors préféré rester «silencieuse» afin «d’essayer d’assimiler tout ça».

«C'est difficile d'en parler, surtout parce que je suis encore en train de le vivre, parce que ça se passe aux yeux de tous, et parce que notre séparation n'est pas comme une séparation normale», a confié l'interprète de «Waka Waka», avant de préciser «ça a été difficile non seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants. Incroyablement difficile».

«J’ai mis tout ce que j’avais dans cette relation»

Après douze ans de vie commune, l’arrivée de deux enfants, Milan (9 ans) et Sasha (7 ans) et une séparation sur fond d'infidélité présumée de Gerard Piqué, ce divorce fait l’effet d’un tremblement de terre dans sa vie concède-t-elle. «J’ai l’impression que tout cela n’est qu’un mauvais rêve et que je vais me réveiller à un moment donné. Mais non, c’est réel », note Shakira, qui explique s’être totalement investie dans son couple et sa vie de famille, n’hésitant pas à faire des sacrifices professionnels.

«Je peux seulement dire que j’ai mis tout ce que j’avais dans cette relation et ma famille. J’ai mis ma carrière en second plan et je suis venue en Espagne, pour le soutenir afin qu’il puisse jouer au football et gagner des titres. C’était un sacrifice d’amour», explique la mère de famille, qui préfère voir le bon côté des choses. «Grâce à cela, mes enfants ont pu avoir une maman poule, et j’ai ce lien incroyable avec eux qui est incassable et qui nous soutient. C’est tout ce que je peux dire».

Des enfants qui sont aujourd’hui au centre de l’attention de la procédure de divorce en cours. «Nous avons un travail à faire pour ces deux garçons incroyables, et j'ai confiance que nous trouverons ce qui est le mieux pour leur avenir, leurs propres rêves dans la vie, et une solution équitable pour toutes les personnes impliquées», poursuit la star.

Outre cette rupture douloureuse, Shakira est également confrontée à des accusations de fraude fiscale par le fisc espagnol et pourrait aller jusqu'au procès. Certaine de son innocence, elle aborde cette situation avec sérénité comme elle l'a confié à Elle USA. «Je suis convaincue que j'ai suffisamment de preuves pour étayer mon cas et que la justice prévaudra en ma faveur».