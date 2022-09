Angelina Jolie apporte son soutien aux Iraniennes qui manifestent pour leur liberté

Connue pour ses engagements, Angelina Jolie a défendu la cause des Iraniennes dans un message partagé ce mercredi. Depuis le décès de Mahsa Amini, après son arrestation par la police des mœurs, de nombreuses manifestations se succèdent dans le pays sévèrement réprimandées par le régime.

Très engagée dans la lutte contre les inégalités homme-femme, l’actrice qui milite notamment pour l’éducation des petites filles et contre les violences faites aux femmes a affiché son soutien aux Iraniennes qui descendent dans la rue, tous les soirs depuis quinze jours, pour réclamer justice et militer pour leurs droits au péril de leur vie.

«Respect aux femmes courageuses, rebelles et sans peur d'Iran», a ainsi partagé la star américaine sur son compte Instagram, rendant hommage à «Tous ceux qui ont survécu et résisté pendant des décennies, ceux qui descendent dans la rue aujourd'hui» mais aussi «Masha Amini et tous les jeunes Iraniens comme elle».

Le décès de Masha Amini, 22 ans, après son arrestation par la police des mœurs pour non-respect du code vestimentaire imposé aux femmes en République islamique d'Iran, a provoqué une vague de manifestations à travers tout le pays. Condamnées par le président iranien Ebrahim Raïssi, qui appelle à ce que «ceux qui ont pris part aux émeutes soitent traités fermement», ces manifestations ont fait environ 60 morts, selon le dernier bilan donné mardi par l'agence Fars et rapporté par l'AFP.

Une situation qui scandalise l'actrice de 47 ans qui rappelle fermement ses convictions. «Les femmes n'ont pas besoin que leur morale soit surveillée, que leur esprit soit rééduqué ou que leur corps soit contrôlé. Elles ont besoin de liberté pour vivre et respirer sans violence ni menaces», poursuit Angelina Jolie, avant de conclure : «Aux femmes d'Iran, nous vous regardons».

Plusieurs manifestations de soutien aux Iraniennes ont par ailleurs été organisées partout dans le monde.