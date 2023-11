Brad Pitt : un message d'insulte de son fils adoptif à son encontre sur Instagram refait surface

Selon les révélations du site britannique du Daily Mail, le fils adoptif d’Angelina Jolie et Brad Pitt, Pax Jolie-Pitt, a publié un message sur son compte Instagram le jour de la fête des pères en 2020 dans lequel il traite l’acteur de «trou du c…» et l’accuse de faire de leur vie «un enfer».

Des mots sans équivoque. Le site britannique du DailyMail vient de révéler la publication d’un message sur le compte Instagram personnel de Pax Jolie-Pitt, le fils adoptif de l'ancien couple, le jour de la fête des pères en 2020 qui a brièvement refait surface. Le jeune homme, âgé de 16 ans à l’époque, s’en prend ouvertement au comédien qu’il traite de «trou du c… de classe mondiale», et l’accuse de faire de la vie de ses enfants «un enfer permanent». La publication prend la forme d’un texte appliqué sur une photo de Brad Pitt au moment où il obtenait l’Oscar du meilleur second rôle pour le film «Once upon a time… in Hollywood».

© Capture d’écran DailyMail.com

«Joyeuse fête des Pères à ce trou de *** de classe mondiale ! Tu as prouvé à maintes reprises que tu étais une personne terrible et méprisable. Tu n’as aucune considération ou empathie envers tes quatre plus jeunes enfants qui tremblent de peur en ta présence. Tu as fait de la vie de mes proches un enfer permanent. Tu peux raconter à toi-même et au reste du monde ce que tu veux, mais la vérité éclatera un jour. Alors, bonne fête des Pères, espèce d'horrible être humain !!!», peut-on lire dans ce message capturé par le DailyMail.

Incident dans le jet privé

La publication Instagram de Pax Jolie-Pitt, aujourd’hui âgé de 19 ans, a eu lieu quatre ans après que Brad Pitt a été accusé d’avoir agressé physiquement Angelina Jolie et au moins deux de leurs six enfants à bord d’un jet privé. Le FBI avait mené une enquête pour maltraitance, avant de finalement clore le dossier. Dans des documents judiciaires datant d’octobre 2022 dans le cadre de leur procédure de divorce, Angelina Jolie affirmait que ses enfants avaient été traumatisés par le comportement de Brad Pitt qui était en état d’ébriété au moment des faits.

Le comédien aurait «étranglé» un des enfants et «frappé au visage» un autre, mais aussi «attrapé» Angelina Jolie par la tête avant de la secouer. «À un moment, il a versé de la bière sur Jolie, et plus tard, il a versé de la bière et du vin rouge sur les enfants», précisait le document. Une source proche de l’acteur avait affirmé au site américain Page Six que les accusations figurant dans la déposition d’Angelina Jolie étaient «complètement fausses».

À noter que leur fille adoptive, Zahara Jolie-Pitt, a récemment enlevé le nom de Pitt de son patronyme a moment de son entrée dans une fraternité à l’Université, demandant à se faire appeler Zahara Marley Jolie.