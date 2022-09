Dua Lipa : la chanteuse est-elle en couple avec l'animateur Trevor Noah ?

Dua Lipa et Trevor Noah font l'objet de rumeurs sur une romance. Ce mercredi soir, la chanteuse et l’animateur ont été aperçus à New York en train de s’enlacer à la sortie d’un restaurant.

Y a-t-il de l’amour dans l’air ? Un parfum de romance flotte autour de Dua Lipa et Trevor Noah depuis qu’ils ont été aperçus très proches ce mercredi à New York.

La chanteuse de 27 ans et l’animateur de 38 ans (qui vient d’annoncer son départ du Daily Show après sept ans à la présentation) ont dîné en tête-à-tête dans un restaurant jamaïcain de l’East Village, rapporte le Daily Mail qui publie des photos de cette entrevue.

Le tabloïd ajoute que les deux stars ont conclu la soirée en s’embrassant. «Ils sont partis ensemble et ont marché, s'arrêtant pour de longues étreintes et au deuxième baiser avec des câlins», a rapporté un témoin.

Dua Lipa, 27, and Trevor Noah, 38, spark romance rumors as they're seen KISSING after dinner in NYC https://t.co/KqO4GoaORE — Daily Mail US (@DailyMail) September 29, 2022





Même si les clichés publiés par le Daily Mail ne démontrent pas de manière évidente la nature amoureuse de leurs étreintes, leur rendez-vous survient au bon moment. En effet, ils se sont tous les deux séparés de leur partenaire respectif après deux ans de relation.

Le petit ami de longue date le plus récent de Dua Lipa était le mannequin Anwar Hadid, 23 ans, (le frère cadet de Gigi et Bella Hadid), avec qui elle aurait rompu en décembre.

GREGG DEGUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

La relation sérieuse la plus récente de Trevor Noah était avec l'actrice Minka Kelly. Après une relation tumultueuse marquée de plusieurs séparations, la rupture finale entre eux serait intervenue en mai dernier avait rapporté People.

Trevor Noah and Minka Kelly Are 'Officially Over': Source https://t.co/eBCU0f0nJr — People (@people) May 18, 2022

Dès lors rien n’empêcherait Dua Lipa et Trevor Noah de se fréquenter. Mais amis ou amants, il faudra patienter pour le savoir.