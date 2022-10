L'actrice de «Buffy contre les vampires» Emma Caulfield annonce qu'elle souffre d'une grave maladie depuis plus de dix ans

Dix ans après avoir été diagnostiquée, l’actrice Emma Caulfield, notamment connue pour son rôle dans la série culte Buffy contre les vampires, a ce mardi annoncé publiquement être atteinte de sclérose en plaques.

Un long silence malgré l’immense souffrance. Emma Caulfield a annoncé qu'elle était atteinte d'une sclérose en plaques. L'ancienne actrice de «Buffy contre les vampires» a déclaré à Vanity Fair dans une interview publiée mardi, qu'elle était «tellement fatiguée de ne pas être honnête» à propos de sa maladie, qu’elle a décidé d’en parler publiquement.

«Au-delà de cela, ma fille a changé mon point de vue», a ajouté l'actrice à propos de Knightley, expliquant que sa fillette de 6 ans a «30% de chances en plus de la contracter elle-même». «Même si cela affecte ma capacité à trouver du travail. C’est mieux pour moi de mettre en lumière ce sujet», a ajouté l'actrice.

La star de «WandaVision», a précisé qu’elle ne demandait pas non plus de traitement spécial de la part de la profession à la suite de cette annonce. «Je ne l'ai jamais demandé», a-t-elle insisté. «Et s'il vous plaît ne faites pas de moi un modèle, a-t-elle demandé. [Mais] si le fait que j'en parle offre un peu de réconfort ou d'encouragement à quelqu'un qui l'a aussi, c'est tellement bien», a ajouté celle dont le père a lui aussi souffert de la maladie.

Une maladie sans traitement

Après avoir qualifié l’actrice Selma Blair d'«inspirante» pour avoir elle aussi révélé son propre diagnostic en 2018, Emma Caulfield a fait le voeu que l'actrice soit fière qu'elle ait elle aussi pris la parole au sujet de cette maladie dégénérative, qui n'a pour l'heure pas de traitement. «J'espère qu'elle verra que j'ai fait de mon mieux et quand les choses se sont corsées, je me suis dévoilée. J'espère qu'elle sera fière».

Emma Caulfield a déclaré qu'elle avait été diagnostiquée en 2010 après avoir subi une IRM pour un étrange engourdissement du côté gauche de son visage. «J'ai eu un appel manqué du cabinet du médecin, alors j'ai rappelé… Et il m'a dit: 'Vous avez la SEP'».

«C'était comme une expérience hors du corps. Je me dis : 'Non, ce n'est pas possible. De quoi parlez-vous ?' Il était très neutre à ce sujet. 'Eh bien, vous pouvez obtenir un deuxième avis…' C'était littéralement une sorte de cauchemar», a-t-elle expliqué. «J'étais comme, 'Est-ce que je suis en train de mourir ? À quel point ? Qu'est-ce qui se passe ?' J'étais tellement submergée par l'émotion, presque hystérique.»

La sclérose en plaques est une maladie qui affecte le système nerveux central - le cerveau et la moelle épinière - et peut causer des problèmes de contrôle musculaire, de vision, d'équilibre, de sensation et de réflexion. Les symptômes peuvent comprendre des engourdissements, des tremblements ou un manque de coordination.

La SEP diffère dans chaque cas, certaines personnes traversant la vie avec seulement des problèmes mineurs, et d'autres devenant gravement handicapées.