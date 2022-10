Tom Brady et Gisèle Bündchen : pourquoi la légende du football américain et la top modèle vont-ils divorcer ?

La superstar du football américain Tom Brady et la top-modèle brésilienne Gisele Bündchen ont confirmé vendredi 28 octobre qu'ils allaient divorcer, mettant fin à des semaines de spéculations.

C’était l'un des couples les plus célèbres de l’autre côté de l’Atlantique. Mais désormais, l’histoire d’amour entre la superstar du football américain, Tom Brady, et la mannequin Gisèle Bündchen, est officiellement terminée.

Un retour en NFL à l'origine des tensions ?

Le couple a annoncé son intention de divorcer après 13 années de mariage. L'officialisation de la demande devrait avoir lieu ce vendredi. Une décision liée à de nombreuses tensions depuis l’annonce du retour en NFL de Tom Brady.

La légende du football américain, vainqueur à sept reprises du Superbowl, avait annoncé prendre sa retraite en février dernier, en rendant hommage à Gisèle Bündchen, «la plus aimante des femmes» … avant de changer d’avis un mois plus tard et de revenir sur les terrains pour une 23e saison. Un choix qui aurait été très mal vécu par la top modèle brésilienne, selon la presse people américaine.

Une séparation à l'amiable

«Ces derniers jours, ma femme et moi avons finalisé notre divorce après 13 ans de mariage. Nous sommes parvenus à cette décision à l'amiable et avec de la reconnaissance pour le temps que nous avons passé ensemble», a indiqué Tom Brady sur Instagram. De son côté, Gisèle Bündchen a déclaré que «la décision de mettre fin à un mariage n'est jamais facile».

Les deux célébrités, possédant une fortune s’estimant à plusieurs centaines de millions de dollars, ont eu deux enfant durant leur mariage.