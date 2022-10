Florent Pagny : le chanteur donne des nouvelles de sa santé

Florent Pagny, atteint d’un cancer du poumon, a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé.

Il se sent mieux. Florent Pagny, qui a annoncé souffrir d'un cancer du poumon à la fin du mois de janvier, a donné des nouvelles de sa santé ce samedi 29 octobre à l'occasion de la diffusion de l'émission Taratata 100% contre le cancer.

Ne pouvant être présent pour cette édition spéciale, le chanteur a envoyé une vidéo au fil de laquelle il assure que son état s’améliore. «Comme vous le voyez, je me sens de mieux en mieux», a-t-il déclaré depuis la Patagonie (Argentine).

«les programmes marchent de mieux en mieux»

L’ancien coach de «The Voice», qui regrette de ne pas pouvoir être sur la plateau aux côtés de Zazie, Marc Lavoine, Patrick Bruel et Pascal Obispo, a rassuré ses fans en affirmant que «les programmes marchent de mieux en mieux».

«Normalement, si tout va bien, l’année prochaine on se retrouvera enfin tous ensemble, pour chanter ensemble et pour chercher des dons, puisque ce sont les dons individuels qui permettent le développement et la recherche», a poursuivi l’artiste, qui aura 61 ans le 6 novembre prochain.

«Il est beau», a lancé la chanteuse Zazie. De son côté, Pascal Obispo, qui a vu l’interprète de «Ma liberté de penser» sur WhatsApp il y a une semaine, a souligné que «ça pousse, il a des cheveux».