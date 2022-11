«Nous avons vu le chaos» : grosse frayeur pour Iris Mittenaere qui raconte avoir échappé à un terrible incendie

Iris Mittenaere et son compagnon Diego El Glaoui ont été évacués de leur immeuble, suite à un incendie survenu dans la nuit du dimanche 6 au lundi 7 novembre.

Réveillés en enfer. C’est le bruit des flammes qui les ont sortis de leur sommeil, racontent ce lundi 7 novembre sur Instagram Iris Mittenaere et son futur époux Diego El Glaoui.

Dans la nuit de dimanche à lundi, l’ancienne Miss France et son compagnon se trouvaient à Dubaï, quand un impressionnant incendie s’est déclaré dans un immeuble situé à quelques mètres seulement du leur. Les images dévoilées en story sur Instagram par celui qui partage la vie de Miss Univers 2016, mais aussi celles de médias postées sur les réseaux sociaux, témoignent de la violence du feu.

In #Dubai, the #Emaar skyscraper caught fire near the #BurjKhalifa, the tallest building in the world.





At the moment the fire was extinguished, there is no information about victims. pic.twitter.com/QtPmRBHSTq

— NEXTA (@nexta_tv) November 7, 2022