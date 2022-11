Britney Spears : la chanteuse indique souffrir de lésions nerveuses irréversibles

Dans un message posté ce lundi 7 novembre sur Instagram, Britney Spears a indiqué qu'elle souffrait «de lésions nerveuses dans la partie droite de (s)on corps». Une affection «douloureuse» pour laquelle il «n'existe pas de remède», assure-t-elle.

Dommages «irréversibles». Des lésions nerveuses rendraient le quotidien de Britney Spears très douloureux. C’est ce que la star a fait savoir ce lundi 7 novembre dans un long message posté sur Instagram. «C'est causé par un manque d'oxygène dans le cerveau», a-t-elle indiqué, avant d'ajouter : «Je me réveille trois fois par semaine avec les mains complètement engourdies». Elle a ensuite détaillé plus avant ses symptômes.

«Les lésions nerveuses peuvent engourdir votre corps. Les nerfs sont tout petits et cela donne la sensation que des fourmillements parcourent la partie droite de mon corps et remontent dans ma nuque», a-t-elle révélé. «La partie qui me fait souffrir le plus est ma tempe... Cela pique et fait peur», dit-elle. Elle affirme ne pas avoir pu faire face à ce problème «durant les trois dernières années», car maintenue alors «dans un léger état inconscient».

Les séquelles d'une opération de 2019

Ses sensations désagréables ne lui laisseraient que peu de répit, et la danse serait le seul moyen de ne plus ressentir ses maux, dit-elle. Ce qui pourrait expliquer (en partie) pourquoi elle ne cesse de poster des vidéos d’elle en train de danser dans son salon.

«C'est drôle, quand je danse, je ne ressens pas la douleur», a-t-elle affirmé. «C'est comme si mon esprit faisait appel à mon enfant intérieur. Et même si je ne bouge plus comme avant... Je crois que ma foi en cette idée m'a donné de la force», a-t-elle poursuivi, soulagée de pouvoir apaiser ses douleurs. Danser lui permettrait, selon elle, de sentir «l'oxygène passer dans son cerveau et sa nuque. Mes yeux sont plus ouverts maintenant et je peux relever la tête correctement», a-t-elle révélé.

«J'ai fait du bon travail en essayant de réussir. Quoi qu'il en soit, je vais beaucoup mieux, je peux respirer… Je me sens plus intelligente parce que bon, Jésus, je peux respirer maintenant… de toute façon, je respire maintenant et je peux danser en rythme…», s’est-elle réjouie.

La chanteuse a expliqué que les dommages avaient été causés par un manque d'oxygène dans son cerveau, consécutif à son hospitalisation en 2019. Elle a ajouté : «À cet endroit, je ne respirais pas quand j'y étais (…) C'était comme si c'était trop effrayant d'être ici».

Britney Spears avait en 2019 été admise dans un établissement de santé mentale. Cet internement avait eu lieu alors qu'elle était sous la tutelle de son père, une tutelle qui aura, durant treize années, entravé sa liberté mais aussi «gravement nui à sa santé», comme elle l'avait déclaré dans les documents pour le procès qui lui a permis, il y a presqu'un an maintenant, de s'en défaire.