Britney Spears : photos dénudées, coupe de cheveux... La chanteuse de nouveau en plein craquage ?

Selon dernière publication sur Instagram - où elle se dévoile dans le plus simple appareil se roulant dans le sable - Britney Spears s’est «coupé tous les cheveux».

En 2007, son rasage de crâne devant les photographes avait marqué le début de sa descente aux enfers. Depuis, comme si sa coupe de cheveux pouvait être une sorte de baromètre de sa santé mentale, la tignasse de Britney Spears est scrutée à la loupe par la presse people. Un message posté ce mercredi sur Instagram a donc suscité l’inquiétude... Elle y déclare : «J'ai coupé tous mes cheveux… Je ne veux pas encore le montrer».

Dans la vidéo qui accompagne cette annonce capillaire, Britney Spears, connue pour publier des clichés nus sur les réseaux, gambade topless (et avec un coup de soleil monstrueux) sur la plage avec ses cheveux cachés sous un chapeau rose. On peut furtivement apercevoir ses cheveux courts attachés en queue de cheval. Pas de panique donc cette fois, Britney n’est pas passée sous la tondeuse. S’est-elle simplement délestée de ses rajouts, ou est-elle passée sous les ciseaux, ce changement de tête n'est en tous les cas, a priori du moins, pas non plus un hommage aux femmes iraniennes qui manifestent actuellement pour leur liberté.

Comme en avril, où elle avait déjà publié des clichés similaires d'elle nue sur le sable, l’interprète de «Toxic», qui a récemment fait un retour en tête des charts en collaborant avec Elton John pour une reprise de «Hold Me Closer» - sa première chanson sortie en six ans - semble simplement continuer à sa manière de profiter de sa liberté retrouvée depuis la fin de sa tutelle.

Il y a deux semaines, c’est dans l’intimité de sa chambre que la star avait pris la pose, usant dans un même geste artistique déjà de l’emoji cœur pour cacher ce que les internautes ne sauraient voir.

Alors qu’elle passe de bons moments en compagnie de son mari, Britney Spears se montre néanmoins soucieuse de se réconcilier avec ses deux enfants. En revanche, elle refuse toujours catégoriquement les excuses de sa mère, qu’elle accuse de ne l’avoir pas défendue durant les longues années où son père a abusé de la tutelle.

Il y a quelques jours, Lynne Spears avait commenté une publication que la chanteuse avait publiée sur son compte Instagram. «Je suis vraiment désolée pour ta douleur. Je suis désolée depuis des années. Je t’aime tellement et tu me manques ! S’il te plaît, débloque-moi, pour que je puisse te parler en personne. Britney, au fond de toi, tu sais à quel point tu m’aimes et tu me manques ! Je m’excuse pour tout ce qui t’a blessée !», avait-elle écrit.

Des excuses que la Britney Spears a très peu goûtées. Dans un post Instagram publié mercredi 5 octobre avant d’être rapidement supprimé, elle a même une nouvelle fois fait savoir tout le mal qu’elle pensait de sa mère, et de toute sa famille en général... «Pendant 13 ans, j’ai dû rencontrer des médecins chaque semaine pour évoquer mon passé, ce qui n’a fait qu’empirer les choses !!! », a-t-elle commencé, comme le rapporte «Page Six». «Pas une seule put** de personne ne m’a défendue !!! Maman, prends tes excuses et va te faire f** », a-t-elle asséné. Tout ne va donc pas si bien sous le soleil...