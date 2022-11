Tiffany Trump : voici les images du fastueux mariage de la quatrième fille de Donald Trump

Tiffany Trump, la quatrième fille de Donald Trump, a célébré son mariage avec le milliardaire libanais Michael Boulos, ce samedi 12 novembre. Les photos postées et les vidéos témoignent du faste de l’événement.

Rien n’avait été laissé au hasard. Tiffany Trump et Michael Boulos ont célébré leur union ce samedi lors d'une cérémonie organisée dans la propriété de Donald Trump de Mar-a-Lago, immense complexe de bord de mer situé en Floride. L'ancien président a gardé une expression calme alors qu'il accompagnait Tiffany dans l'allée.

Tiffany Trump, 29 ans, portait une robe du créateur Elie Saab ornée de motifs floraux pour la cérémonie, et a porté une autre tenue pour la réception.

Avant la cérémonie, on pouvait entendre l'air «Nessun Dorma», de l'opéra classique Turandot, de Puccini, depuis les haut-parleurs, décrit le Daily Mail. De chaque côté d'une arche de fleurs aux tons pastels richement garnie attendaient deux harpistes vêtues de tenues d'argent.

«La cérémonie elle-même a été très brève mais extrêmement joyeuse pour tous les participants», croit savoir le tabloïd.

Après avoir échangé leurs vœux, le couple heureux a rejoint les invités pour du champagne et des canapés au bord de la piscine, avant de se diriger vers la magnifique salle de bal du domaine pour la réception principale.

Donald Trump - qui a accompagné Tiffany à l'autel - a prononcé un discours et s’est adressé à son gendre en ces termes, comme le rapporte le Daily Mail : «Michael, tu ferais mieux de prendre soin d'elle. Il ne fait aucun doute que tu es une personne spéciale. Vous êtes juste deux personnes spectaculaires et c'était une belle journée.»

L'ancien président des États-Unis a porté un toast au cours de la soirée qui a suivi, et a dansé avec sa fille sur «Here Comes the Sun».

La mère de Tiffany, Marla Maples, a également prononcé un discours devant le couple. «Je veux juste remercier ton merveilleux père, Donald, et la belle Melania et toute la famille d'avoir été si proches de Tiffany tout au long de ces années», a-t-elle déclaré. «Cela a été un peu difficile pour tout le monde, mais la chaleur que vous partagez tous ensemble est ce qui maintient cette famille unie. Si nous restons tous forts ensemble, nous aiderons à maintenir le monde ensemble. Gardons cet amour, gardons nos cœurs ensemble, et faisons un pas dans le monde en sachant que nous pouvons changer le monde un jour après l'autre avec juste notre amour. Nous pouvons le faire», a-t-elle poursuivi, ajoutant : «Donald, tu devras peut-être en faire un peu plus.» Parmi les demoiselles d'honneur, toutes vêtues de bleu, figurait notamment sa demi-sœur Ivanka Trump.

Le gâteau de mariage, décrit comme blanc et givré par les observateurs, s'élevait sur huit étages et était orné de fleurs blanches. Outre Melania et son fils Barron, et Ivanka et Jared Kushner, plusieurs membres du clan Trump étaient présents pour la cérémonie, dont Donald Trump Jr. et Kimberly Guilfoyle, ainsi que la sœur de Donald, Elizabeth Trump Grau.

Les mariés ont ouvert le bal sur la chanson de King Harvest «Dancing in the Moonlight».

Tiffany Trump et le milliardaire libanais s’étaient fiancés en hiver dernier. Ils s’étaient rencontrés à Mykonos en 2018, alors que Tiffany était en vacances avec Lindsay Lohan.