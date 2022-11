Gisele Bündchen : qui est Joaquim Valente, son nouvel homme ?

Fraîchement divorcée de Tom Brady, Gisele Bündchen a été aperçue à plusieurs reprises en compagnie de Joaquim Valente, son professeur de jiu-jitsu. Et selon les rumeurs, elle serait désormais en couple avec lui.

Le doute est-il encore permis ? Le site américain Page Six a récemment dévoilé plusieurs clichés de Gisele Bündchen en compagnie de Joaquim Valente, son professeur de jiu-jitsu, lors d’un séjour au Costa Rica. La top model de 42 ans étaient également accompagnée de ses deux enfants, Benjamin, 12 ans, et Vivian, 9 ans. La presse people est actuellement partagée sur l’état de leur relation, certains sites affirment qu’ils sont en couple, alors que d’autres publications, comme Page Six, citent des sources affirmant que leur relation est strictement professionnelle, et qu’il n’est présent que pour assurer la continuité des entraînements aux enfants et à Gisele Bündchen pendant leurs vacances.

Qui est Joaquim Valente ?

Originaire du Brésil, Joaquim Valente est le professeur de jiu-jitsu de Gisele Bündchen. Cette dernière prend des cours depuis 1 an et demi dans l’école qu’il a créé avec ses deux frères, Pedro et Gui. Ses deux enfants, Benjamin et Vivian, y sont également inscrits. En février dernier, elle avait partagé une vidéo d’elle pendant son entraînement via son compte Instagram, où elle remerciait Joaquim pour la qualité de ses cours.

Le frère de Joaquim, Pedro, a été le premier à se lancer en tant que professeur de jiu-jitsu aux États-Unis, en donnant des cours à Miami dès 1993. Cinq ans plus tard, il a créé l’école dirigée par la fratrie. Joaquim Valente a rejoint ses frères en 2007, et s’est inscrit à l’université de Barry pour y suivre des cours de criminologie. Depuis, il donne ses cours dans les locaux de l’école familiale située à Miami Beach.