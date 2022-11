Kanye West : les employés de sa marque Yeezy auraient été contraints de regarder des images pornographiques

Dans une lettre ouverte rédigée par les employés de la marque Yeezy dévoilée en exclusivité par le site américain Rolling Stone, ces derniers dénoncent l’ambiance de travail toxique et chaotique imposée par le chanteur.

Un véritable cauchemar. Dans une lettre ouverte rédigée par les employés de la marque Yeezy, dont le site américain Rolling Stone dévoile les extraits en exclusivité, ces derniers dénoncent le comportement toxique de Kanye West envers eux. Ils précisent notamment que le chanteur avait pour habitude d'harceler les employés, et de jouer avec leurs nerfs, en utilisant parfois des images pornographiques – dont des clichés de Kim Kardashian et des extraits de ses propres sextapes – pour les déstabiliser.

Les employés dénoncent un environnement de travail «toxique et chaotique» imposé par Kanye West, ainsi que ses attitudes inacceptables envers les femmes travaillant au sein de sa marque Yeezy, lancée en partenariat avec Adidas. Le site Rolling Stone rapporte un incident survenu en 2017, lors duquel Kanye West se serait mis à hurler envers des employés pendant une réunion, avant de se tourner vers une femme, et de lui lancer : «Je veux que tu me fasses une chaussure que j’ai envie de baiser». L’employée visée aurait par la suite pris un congé avant de se voir attribuer un nouveau poste chez Adidas.

Depuis le mois d’octobre, Kanye West enchaîne les scandales et les propos jugés antisémites, au point d’avoir été lâché par les entreprises auxquelles il était lié, comme son agence de talent CAA, l’institution financière JP Morgan Chase, Adidas, Balenciaga, ou encore Gap. Il avait également été exclu des réseaux sociaux Instagram et Twitter, mais ses deux comptes ont été réactivés depuis.