Charles III : voici la photo officielle du roi aux côtés de Kate, William et Camilla

Une photo officielle montrant le roi Charles III aux côtés de la reine consort Camilla, du prince William et de son épouse Kate Middleton, a été dévoilée par la famille royale britannique.

Le palais de Buckingham a rendu publique, ce samedi 1er octobre, une photo officielle réunissant le roi Charles III, la reine consort Camilla Parker-Bowles, William et sa femme Kate Middleton, nommés prince et princesse de Galles après la mort d’Elizabeth II.

Les quatre membres de la famille royale sont tous en habit de deuil, costumes et robes noirs, mais arborent néanmoins un sourire. Camilla et le roi Charles III, qui pose avec la main dans la poche de sa veste, sont bras dessus bras dessous, tandis que Kate enlace d’un bras son époux.

Their Majesties The King and The Queen Consort with Their Royal Highnesses The Prince and Princess of Wales.





Taken at Buckingham Palace on 18th September by @ChrisJack_Getty . pic.twitter.com/heUi1C5E15

— The Royal Family (@RoyalFamily) October 1, 2022