Kevin Spacey accusé d’agressions sexuelles : son procès s’ouvre ce vendredi à Londres

L’acteur américain Kevin Spacey fait de nouveau face à la justice. Accusé d’agressions sexuelles sur un homme au début des années 2000, il comparaît à Londres à partir de ce vendredi.

Quelques mois après avoir plaidé non-coupable pour d'autres accusations similaires, la star hollywoodienne Kevin Spacey est de retour devant la justice britannique, ce vendredi16 décembre, pour avoir notamment forcé un homme à «s’engager dans un rapport sexuel non consenti». Les faits remonteraient entre 2001 et 2004.

Oscarisé à deux reprises pour «American Beauty» et «Usual Suspects», l’acteur est déjà poursuivi pour quatre agressions sexuelles sur trois hommes entre mars 2005 et avril 2013, lorsqu'il était directeur du théâtre londonien Old Vic.

Le comédien de 63 ans devrait assister à l’audience par vidéo-conférence, à partir de 14h. Le procès se tiendra jusqu’en juin 2023. Et Kevin Spacey souhaite à tout prix «prouver son innocence», contestant toutes ces accusations.

En octobre dernier, le comédien a été jugé non coupable d'attouchements sexuels par un tribunal civil new-yorkais. L'acteur Anthony Rapp l'avait accusé de lui avoir fait subir des attouchements, il y a trente-six ans, lors d'une soirée à Manhattan.