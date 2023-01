Quinn K. Redeker : l’acteur star des séries «Les Feux de l’Amour» et «Des Jours et des Vies» est décédé

Bien connu des fans des «Feux de l’Amour», mais aussi star de la série «Des Jours et des Vies», l’acteur et scénariste Quinn K. Redeker est mort à l’âge de 86 ans, a annoncé ce lundi 9 janvier Deadline.

L'acteur et scénariste Quinn K. Redeker n’est plus. Son représentant Christopher Hartman a déclaré ce lundi 9 janvier dans un e-mail à CNN que l'artiste était décédé le 20 décembre de causes naturelles. Il avait 86 ans.

Né à Woodstock, dans l'Illinois, Redeker avait fait ses débuts en tant que comédien de stand-up avant de choisir plus tard d'étudier le théâtre. Mais c’est sur le petit écran que sa carrière s’est construite à partir des années 1960. Il est notamment apparu dans les séries «Bonanza», «Mannix», «The Outsider», «Kojak», «The Practice», ou encore «L'homme qui valait trois milliards». Mais c'est surtout pour son rôle dans la série à succès «Des Jours et des Vies», dans la peau de l'ignoble Alex Marshall qu'il a incarné dans près de 850 épisodes, de 1979 à 1987, qu'il était connu.

Il est également apparu dans plus de 200 épisodes du feuilleton «Les Feux de l’Amour», principalement en tant que Rex Sterling, sur une période de 25 ans, de 1979 à 2004. Il y a également ponctuellement joué un personnage nommé Nick Reed. Pour son travail sur «Les Feux de l’Amour», il avait reçu deux nominations aux Daytime Emmy Awards en 1989 et 1990, pour second rôle dans une série dramatique.

Redeker était également scénariste et producteur. Son idée de soldats jouant à la roulette russe avait conduit à la création du film de 1978 «Voyage au bout de l’Enfer», dont il est crédité co-scénariste, et qui a remporté cinq de ses neuf nominations aux Oscars, dont celle du meilleur film. Il était pour la dernière fois apparu à l’écran dans «La loi selon Harry», en 2012.